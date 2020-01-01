Займ под залог ПТС

Планировал сменить автомобиль и заказал новый, расчитывая за это время продать свой. Но позиция оказалась непростая и к указанному сроку не успел. С автокредитом не получилось вледствие просрочек в прошлом, да и КАСКО приобретать не планировал. Искал варианты - перекупы предлагали совсем смешные деньги. По совету знакомых решил попробовать поставить до продажи в ломбард с предпродажной подготовкой - поставил и снизил цену в допустимом для себя диапазоне. По итогу продал авто в течение 2 месяцев, но по своей цене. Парковка бесплатная, процент рыночный - очень доволен таким вариантом и буду иметь ввиду, рекоммендовать.

По роду детятельности часто уезжаю на удаленные объекты из города. Кто знаком со строительством - понимают, как часто бывают кассовые разрывы на зарплаты и т.п. - длинные деньги. Обратился за крупной суммой, на которую под птс не проходил, в итоге простоял 6 месяцев. Да, не дешево, но хотя бы парковка бесплатно, авто в порядке - ключи опломбировали, пробег я сфоткал при постановке. Получил оплату за работы - выкупился, все ок.

Брал деньги на достройку загородного дома - не уложился в бюджет, а там на пол пути уже не остановишься. Переплатил существенно, но сам виноват - сметы надо было лучше анализировать)) К капиталу вопросов нет - все как договаривались и с их и с моей стороны.

Мой знакомый предложил мне выгодную работу, но для этого нужно было купить новый прицеп-рефрижератор. Обратился в банк, там мне предложили подождать рассмотрения заявки в течение недели. Поскольку работа намечалась на ближайшее время, рассмотрел вариант взять займ под ПТС. Нашел в интернете автоломбард «Капитал» и узнал все, что интересовало. Условия меня устроили, поехал в офис, оформили документы достаточно быстро. Мне важно было, чтобы я мог использовать свою машину дальше. По возвращению из рейса вернул деньги в автоломбард, ПТС забрал. Компания «Капитал» очень помогла. Теперь в новом прицепе вожу выгодные грузы.

Наша компания сотрудничала с автоломбардом «Капитал» два раза. Первый раз сдавали Мерседес, который у нас куплен под представительские нужды, второй раз сдавали Камаз. Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество и оптимальные условия. Очень удобно, что автомобили можно использовать дальше по назначению, без необходимости поставить их на парковку ломбарда. В нашей работе это важно, поскольку мы занимаемся перевозками строительных материалов. Простой техники – дело абсолютно невыгодное, поэтому займ под залог ПТС является лучшим решением. Благодарим сотрудников автоломбарда «Капитал» за оперативность – деньги мы получили буквально в день обращения.

Кредит под залог ПТС очень выручил, когда понадобились деньги на операцию. Моя официальная зарплата не дотягивает до условий банков, в которые я обращался. Выставили автомобиль жены на продажу, но, чтобы найти покупателя, нужно время. Наткнулся на данную услугу в интернете. Раньше от кого-то слышал, но не думал, что когда-либо воспользуюсь. Очень рад, что мне попался сайт автоломбарда «Капитал», поскольку компания надежная, проверил лично. Привез машину, мне сообщили сумму, которую могут предоставить, затем оформили документы. Был удивлен, что машину не нужно было «сдавать». Автомобиль жены продали, деньги в автоломбард уже вернули. Очень рад такому взаимовыгодному сотрудничеству.

Я оказываю транспортные услуги, вожу людей из Санкт-Петербурга в Финляндию. Мой микроавтобус – это орудие труда, так сказать. Недавно понадобилась крупная сумма денег, чтобы вложиться в одно дело с другом. Решил обратиться в автоломбард «Капитал», так как знал, что у них можно взять займ под ПТС без необходимости отгонять машину на стоянку. Благодаря этому я смог продолжить заниматься перевозками, плюс еще сделал выгодное вложение. В скором времени верну сумму, которую брал. Сроки и проценты меня устроили, предоставленная сумма получилась приличная, так как машина у меня хорошая. Рекомендую автоломбард «Капитал» всем тем, кому срочно нужны деньги.

Залог под ПТС я брал, когда нужно было оплатить работу подрядчиков. У меня свой бизнес, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда партнеры затягивают с оплатой. В автоломбарде «Капитал» я сдал ПТС, а машина осталась у меня, что очень удобно. Сотрудник компании подробно рассказал об условиях, которые меня вполне устроили. Оформление документов заняло не больше часа. Думаю, что обращусь в «Капитал» еще не раз. Очень рад, что можно решить вопрос с деньгами без потери времени. Однозначно буду рекомендовать автоломбард своим знакомым.

Нужны были деньги на покупку оборудования для бизнеса – решил сделать выгодные инвестиции в собственное будущее. Поскольку на данный момент я иногда работаю в такси, то понятное дело, мне подошли бы такие условия, когда машина остается при мне, ведь от этого зависит мой заработок. Сотрудник автоломбарда «Капитал» предложил займ под ПТС и не уговаривал ставить машину на паркинг, как это было, когда я обратился в другой ломбард. Рад, что нашел именно эту компанию, ведь я очень переживал из-за многочисленной информации в интернете о мошенниках в этой сфере. Смело могу рекомендовать автоломбард «Капитал». Все прозрачно, в соответствии с договором, адекватные сроки, приветливые сотрудники. Спасибо вам!

Кредит под залог ПТС автомобиля в Санкт-Петербурге

Займ в автоломбарде считается востребованной услугой, с помощью которой владелец транспортного средства может получить необходимую сумму денег оперативно и без затрат времени и сил. Кредит под залог ПТС автомобиля выдают при предоставлении минимума документов, поэтому многие предпочитают обращаться в ломбард, нежели подавать запрос на получение денег в банке. Займ в ломбарде – процедура простая и оперативная в сравнении с любой банковской организацией.

Практически все банки требуют предоставления справок о заработке, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. Но что делать, если человек не оформлен официально? В таких случаях банки отказывают в выдаче займа, поскольку человек не может подтвердить документально наличие постоянной заработной платы. В некоторых случаях, даже если справка о доходе предоставлена, сотрудники банка начинают обзванивать родственников и друзей заемщика, что не понравится любому человеку, нуждающемуся в деньгах.

Именно поэтому рекомендуется обращаться в автоломбард. Вам не потребуются справки и поручители, к тому же вам будет гарантирована полная конфиденциальность. В ломбарде оформление сделки займет минимум времени, а денежные средства будут выданы в день вашего обращения. Авто на время действия договора будет стоять в охраняемом паркинге, поэтому переживать за сохранность своего имущества не придется.

Взять деньги под залог авто - компания Капитал

При обращении в автоломбард обратите внимание на следующие особенности:

под какой процент дают срочный займ под ПТС. Попросите сотрудника подробно рассказать, какой процент вам необходимо будет выплатить. Обычно процент рассчитывается индивидуально, после осмотра техники и определения размера займа.

обратите внимание на срок кредитования, уточните, можно ли будет продлить договор, если появится данная необходимость.

поинтересуйтесь, как определяется сумма займа. Обычно перед выдачей кредита в автоломбарде под залог ПТС автомобиля выполняется анализ рыночных цен на технику, определение ее технического состояния, фиксируется пробег ТС.

узнайте, каким образом будет храниться ваше транспортное средство, есть ли у организации оборудованная стоянка. Современные организации хранят машины на отапливаемых паркингах, где установлено видеонаблюдение.

Заложить машину под ПТС

Если вы решили обратиться в автоломбард, но не знаете, как происходит оформление сделки, ознакомьтесь с подготовленной нами информацией. Каждая процедура оформления происходит по данной схеме, что позволяет выдавать кредиты клиентам оперативно.

Заложить свою машину под ПТС можно по следующей схеме:

необходимо обратиться в офис автоломбарда и привезти транспортное средство, чтобы специалисты смогли осмотреть машину, опередить ее рыночную стоимость и предложить соответствующую сумму.

после того, как автомобиль осмотрен на наличие каких-либо повреждений и выполнена проверка рыночной стоимости авто, клиенту предлагается определенная сумма.

если обе стороны согласны и условия сотрудничества их устраивают, составляется договор.

машина направляется на оборудованную стоянку, паспорт и свидетельство ТС передаются сотрудникам автоломбарда. Передача осуществляется по акту сдачи-приемки.

клиенту выдаются денежные средства.

Автозайм под залог ПТС автомобиля может быть выдан собственникам ТС, которые достигли совершеннолетия. В автоломбард не требуется предоставлять справки с работы, подтверждающие вашу платежеспособность. Оформить сделку можно за один день, что позволяет получить крупную сумму денег срочно. Даже если у заемщика проблемы с кредитной историей, имеется судимость, то ему не откажут, поскольку в качестве подтверждения своих намерений он оставляет собственное имущество.

Займ под залог автомобиля - как вернуть

Деньги, полученные под залог ПТС, нужно будет вернуть согласно условиям договора. Сроки погашения кредита определяются индивидуально. Если по какой-то причине клиент не может вернуть деньги в назначенный срок, то нужно обратиться в организацию с вопросом продления срока действия соглашения. Если будет принято положительное решение по данному вопросу, у заемщика появится возможность вернуть деньги позднее, при этом не лишиться собственного авто.

В случае невыплаты заемщиком всей суммы в указанный срок, автомобиль переходит в собственность автоломбарда. Данные условия оговариваются заранее, а также прописываются в договоре. Человек, обратившийся в ломбард, должен понимать, что при невыполнении своих обязательств, он может остаться без машины.

В качестве автозалога под ПТС может быть оставлена не только машина, но и иные транспортные средства. К ним относятся:

мототехника (мотоциклы, квадроциклы, скутеры);

плавательные судна (катеры, яхты);

спецтехника (экскаваторы, автокраны);

грузовая техника (грузовики, тягачи).

Срочный кредит под залог автомобиля

Если вам срочно необходима крупная сумма денег, обращайтесь в наш автоломбард в Санкт-Петербурге. Получить займ можно несколькими способами – всю информацию вам расскажут специалисты. В нашей компании можно получить займ по таким условиям, когда автомобиль остается у вас. Для получения услуги звоните по указанному на сайте телефону или приходите к нам в офис. Мы предложим оптимальные условия сотрудничества, оформим все необходимые документы, выдадим денежные средства быстро.

Оформление сделки осуществляется по установленным законодательством правилам. Чтобы получить кредит, нужен российский паспорт, ПТС и СТС, а также любой дополнительный документ (например, загранпаспорт или водительские права). Сумма, которую можно получить, будет рассчитана индивидуально, в большинстве случаев мы выдаем до 80-90% от рыночной стоимости машины. Оптимальная процентная ставка позволит вам не переплачивать, если обязательства по возврату денежных средств полностью выполнены. Условия сотрудничества с нами абсолютно прозрачны – вся информация прописывается в договоре.